Про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК.
Зазначається, що прокурори довели в суді, що він присягнув на вірність народу України, однак під час окупації півострова ЗС РФ пішов на співпрацю з ворогом. З 2012 по 2014 рік засуджений обіймав посаду військового прокурора Кримського регіону.
Згодом у березні 2014 року він перейшов на службу до незаконно створеної “військової прокуратури Чорноморського флоту РФ”, обійнявши там керівну посаду “заступника військового прокурора”. Водночас окупанти надали засудженому звання “генерал-майора юстиції РФ”.
Своїми діями та рішеннями “прокурор” забезпечував функціонування окупаційних органів військової прокуратури на півострові та окупаційного режиму загалом, а також сприяв у проведенні підривної діяльності проти України.
Наразі його оголошено в розшук.
Також співрозмовник “Української правди” в правоохоронних органах повідомив виданню, що йдеться нібито про Сергія Няньчура.
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