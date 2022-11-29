Колишнього військового прокурора Кримського регіону засудили до 12 років ув'язнення за державну зраду.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК.

Зазначається, що прокурори довели в суді, що він присягнув на вірність народу України, однак під час окупації півострова ЗС РФ пішов на співпрацю з ворогом. З 2012 по 2014 рік засуджений обіймав посаду військового прокурора Кримського регіону.

Згодом у березні 2014 року він перейшов на службу до незаконно створеної “військової прокуратури Чорноморського флоту РФ”, обійнявши там керівну посаду “заступника військового прокурора”. Водночас окупанти надали засудженому звання “генерал-майора юстиції РФ”.

Своїми діями та рішеннями “прокурор” забезпечував функціонування окупаційних органів військової прокуратури на півострові та окупаційного режиму загалом, а також сприяв у проведенні підривної діяльності проти України.

Наразі його оголошено в розшук.

Також співрозмовник “Української правди” в правоохоронних органах повідомив виданню, що йдеться нібито про Сергія Няньчура.