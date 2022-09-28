Про це повідомила СБУ.
За версією слідства, дії підозрюваного зашкодили створенню реєстру донорів. Йдеться про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів та її інтегрування до систем іноземних держав та міжнародних організацій.
У СБУ заявили, що працівники міністерства мали запровадити електронний реєстр живих донорів стовбурових клітин. Для проєкту кошти було виділено Міжнародним банком реконструкції та розвитку.
Колишній чиновник уклав угоду з керівником однієї зі столичних ІТ-компаній наприкінці 2018 року. Планувалося, що вони створять реєстр. Після договору фірма отримала кошти для реалізації проєкту.
У результаті МОЗ не отримало технологій, бо підрядники не виконали своїх зобов’язань. Проте ексзаступник міністра підписав акт приймання-передачі програмної продукції.
Вже проведено розслідування та зібрано докази. Кіберфахівці встановили причетність колишнього топчиновника до незаконних дій. Зокрема підтверджено його підпису у документах.
Колишньому посадовцю повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування.
- Бюро економічної безпеки України вже визначило 23 юридичні особи, пов’язані з РФ та РБ, котрі рекомендує включити до санкційного списку. Попередньо встановлена вартість активів цих компаній складає понад 1 млрд грн, зокрема понад 90 млн грн готівкових коштів на банківських рахунках та 160 автомобілів на суму 220 млн грн тощо.