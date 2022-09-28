Ексзаступника міністра охорони здоров’я викрито на махінаціях. Підозрюють, що його дії під час запуску цифрової медицини призвели до збитків на 2 млн гривень.

Про це повідомила СБУ.

За версією слідства, дії підозрюваного зашкодили створенню реєстру донорів. Йдеться про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів та її інтегрування до систем іноземних держав та міжнародних організацій.

У СБУ заявили, що працівники міністерства мали запровадити електронний реєстр живих донорів стовбурових клітин. Для проєкту кошти було виділено Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Колишній чиновник уклав угоду з керівником однієї зі столичних ІТ-компаній наприкінці 2018 року. Планувалося, що вони створять реєстр. Після договору фірма отримала кошти для реалізації проєкту.