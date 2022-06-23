За матеріалами СБУ народному депутату України VII скликання повідомлено про підозру у колабораційній діяльності з російськими загарбниками.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, народний депутат України VII скликання, мешканець міста Одеса, у 2014 році виїхав на територію Росії, де вчиняв активні дії, які шкодили суверенітету та незалежності України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, з 15 по 19 березня 2022 року підозрюваний перебував на тимчасово окупованій території Київської області спільно з військовослужбовцями РФ.

Він записував відео, на яких публічно пропагував дії російських окупантів та заперечував здійснення Росією збройної агресії проти України. Потім його відео поширювали російські ЗМІ, у тому числі федеральний телеканал при міністерстві оборони РФ.

Крім того, 15 травня підозрюваний публічно виступив на загальноросійському телеканалі та взяв участь у проведенні інформаційної кампанії держави-агресора. Зміст його виступу був направлений на підтримку тимчасової окупації частини території України.

Наразі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та матеріалами СБУ і Нацполіції екснардепу повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.