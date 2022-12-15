Колишньому поліцейському з Лиману (Донецька область) оголосили підозру. Під час окупації населеного пункту від перейшов на бік російських військових.

Про це повідомлило Державне бюро Розслідувань.

За даними слідства, колишній правоохоронець відмовився від евакуації. Чоловік погодився па співпрацю з окупантами.

У відповідь він отримав “посаду” у так званій “народній міліції”.

За його сприянням незаконно затриманих громадян змушували збирати тіла загиблих. За наказами окупаційної влади люди виконували інші примусові роботи.

Колишньому правоохоронцю повідомлено про підозру у держзраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує довічне ув’язнення.