Про це повідомлило Державне бюро Розслідувань.
За даними слідства, колишній правоохоронець відмовився від евакуації. Чоловік погодився па співпрацю з окупантами.
У відповідь він отримав “посаду” у так званій “народній міліції”.
За його сприянням незаконно затриманих громадян змушували збирати тіла загиблих. За наказами окупаційної влади люди виконували інші примусові роботи.
Колишньому правоохоронцю повідомлено про підозру у держзраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує довічне ув’язнення.
- В Україні судили бойовиків так званої “ЛДНР” через розграбування елеваторів. 15 бойовиків отримали по 15 років ув’язнення.
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