Про це повідомлило Державне бюро Розслідувань.

За даними слідства, колишній правоохоронець відмовився від евакуації. Чоловік погодився па співпрацю з окупантами. 

У відповідь він отримав “посаду” у так званій “народній міліції”.

За його сприянням незаконно затриманих громадян змушували збирати тіла загиблих. За наказами окупаційної влади люди виконували інші примусові роботи. 

Колишньому правоохоронцю повідомлено про підозру у держзраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує довічне ув’язнення.