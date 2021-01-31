Про це повідомляє CNN.
За інформацією джерел телеканалу, юристи припинили працювати з Трампом через розбіжності з приводу лінії захисту – експрезидент хотів, щоб адвокати будували аргументацію, вказуючи на масові фальсифікації під час виборів. Повідомляється, що Трамп категорично відмовився від будь-якої дискусії на цю тему.
Таким чином, працювати з Трампом припинили адвокати Бутч Бауерс, Дебора Барб’є, Джонні Гассер і Грег Гарріс. Також пішов Джош Ховард, повірений з Північної Кароліни, який нещодавно потрапив у команду.
Юристи, які пішли від Трампа, поки не отримали жодних авансових платежів, а їхню заяву про звільнення так і не було підписано.
Колишній радник штабу Трампа Джейсон Міллер повідомив, що команда адвокатів експрезидента США буде сформована найближчим часом.
- 13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолія. Він став першим американським президентом, якого Палата представників двічі піддавала імпічменту. Тепер розгляд імпічменту має відбутися в Сенаті США.
- Члени Палати представників Конгресу США в понеділок, 25 січня, передали до Сенату резолюцію про імпічмент колишнього президента країни Дональда Трампа.