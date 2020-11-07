Команда кандидата в президенти США Джо Байдена готується до оголошення перемоги на виборах і заходу в Білий дім. На даний момент проводяться співбесіди з метою знайти кандидатів на критично важливі посади.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Наразі демократ Джо Байден лідирує в більшості штатів, де ще триває підрахунок голосів. Виходячи з цього, його команда вже готується зайняти Овальний кабінет у Білому домі. З цієї причини розпочалися співбесіди з метою знайти кандидатів на критично важливі посади. Зокрема, це стосується управління стратегією реагування на епідемію коронавірусу.

Частково, такі чутки підтвердив сам Байден під час звернення до нації. Він розповів про те, що разом з сенатором Камалою Гарріс зустрічався з деякими людьми, які допомагають в розробці стратегії боротьби з коронавірусом. Також у нього була зустріч з якимись чиновниками, які беруть участь в розробці стратегії по економічному відновленню і розвитку країни.

За інформацією видання, команда Байдена вже знайшла понад 75 кандидатів на важливі посади. До дня інавгурації, 20 січня, вони збираються знайти 300 кандидатів на різні важливі посади.

Радники Байдена порадили йому прискорити розробку плану переходу в Білий дім, враховуючи темпи, якими йде підрахунок голосів. Можливо, перші імена чиновників адміністрації Байдена назвуть вже на наступному тижні.

Радники і союзники Байдена розмовляють про те, хто займе ключові посади в Західному крилі, а також – в інших важливих відомствах. Очікується, що імена міністрів назвуть до Дня подяки.

У передвиборному штабі Байдена ще в травні зібрали гроші для того, щоб забезпечити будь-який сценарій завершення виборів. У штабі продовжують збір коштів на випадок судової тяганини з кампанією Трампа по перерахунку голосів.

Група з протидії коронавірусу

Команда Байдена зібрала два десятки експертів в цій галузі. Тема коронавірусу була і залишається основною в роботі кампанії Байдена, бо вимагає негайного реагування. Разом з експертами Байден розмовляв про розробку і постачання вакцини від коронавірусу, а також – про забезпечення безпеки ланцюжка поставок.

Один з експертів в цій групі – Вівек Мурті, колишній головний хірург при президенті Бараку Обамі. Протягом декількох місяців він приватно консультував Байдена з питань пандемії. Він був ініціатором того, щоб зробити обов’язковим носіння захисних масок, а також – дотримуватися норм соціального дистанціювання.

Група з економічного розвитку

У Байдена зібрали групу “чиновників перехідного періоду”, які займаються вивченням економічних заходів, спрямованих на те, щоб максимально швидко відновити країну після пандемії. Ця група може порадити Байдену скасувати якісь нормативні акти в федеральних органах влади, в тому числі прийняті адміністрацією Трампа.

Байден сказав на зустрічі з ними, що два терміни на посаді віце-президента в Білому домі, а також розуміння того, як працює президентська адміністрація зсередини – його головні переваги в розумінні побудови структури урядової сітки.

Він сказав, що мета його місії – зібрати “різнопланову команду”, яка стане певним символом єдності країни і спільної згуртованої роботи заради благополуччя держави.

“Чоловіки, жінки, геї, натурали, центристи, всі, чорні, білі, азіати … Дуже важливо, щоб уряд був відображенням країни, тому що кожен важливий і привносить різні точки зору”, – сказав Байден ще навесні, розповідаючи про кабінет міністрів.

Сенат і Палата представників

Раніше Байден і представники Демократичної партії говорили про те, що збираються взяти під контроль Сенат. Але в деяких штатах отримати більшість голосів не вдалося. Найімовірніше, більшість в Сенаті все ж буде у республіканців, а значить за ними буде право вето на найвищі призначення.

У команді Байдена вже залучили “ветеранів” з уряду часів президентства Барака Обами, щоб сформувати “уряд перехідного періоду”.

Кадрові призначення

У разі перемоги, Байден почне з призначення чиновників на керівні пости в Білому домі. Найімовірніше, першим назвуть ім’я голови адміністрації, найвпливовішої людини. Можливо, ним стане Рон Клейн, екскерівник апарату під час президентства Барака Обами. Він координував заходи у відповідь на Еболу. Але це не остаточне рішення, бо розглядаються й інші кандидатури.

На це ж місце претендує Тед Кауфман, колишній керівник апарату Байдена в Сенаті. Також – Джефф Зіентс, колишній чиновник адміністрарації Обами.

У Байдена є кандидат на пост радника з національної безпеки. На одну з важливих посад у президентській адміністрації претендує радник Хілларі Клінтон, пан Салліван.

Основним кандидатом на пост глави міністерства оборони є Мішель Флурнуа, колишня заступниця міністра оборони з питань політики, яка працювала з офіційними представниками Байдена під час кампанії. Вона буде першою жінкою, яку коли-небудь призначали на таку посаду.

Лаель Брейнард, який входить до ради керуючих Федеральної резервної системи і працював в міністерстві фінансів при Обамі, є найбільш обговорюваним кандидатом на пост глави департаменту. У Байдена розглядали можливість призначення на цю посаду сенатора Елізабет Уоррен, але вважають, що республіканці не дозволять зробити це, не давши голоси в Сенаті.

Сьюзан Райс вважається найкращим кандидатом на пост глави Держдепартаменту в разі обрання Байдена. Раніше вона була радником з національної безпеки при адміністрації Обами. Її називали основним кандидатом на пост державного секретаря.

Протиріччя в команді Байдена

З огляду на багаторічний досвід роботи Байдена в Білому домі, у нього є зв’язки з різними політиками, чиновниками і професіоналами в різних галузях в тій чи іншій сфері. Це загрожує йому тим, що може бути занадто велика кількість зовнішніх порад від різних людей. Деякі можуть робити це в досить радикальний спосіб.