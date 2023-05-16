Команда, що працювала над створенням української стрічки "Мирний-21" переказала 295 800 гривень на зброю для ТрО.

Про це повідомляє пресслужба Фонду “Повернись живим”.

Зазначається, що 10 гривень із кожного проданого квитка на покази стрічки мали піти на “Довгі РУКи ТрО”. Втім, збір вдалося закрити до завершення прокату. Тому, було ухвалено рішення переказати кошти на проєкт “ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів!”.

У “Повернись живим” пояснили, що фонд акумулює 400 мільйонів гривень, аби закупити 300 мінометів, 200 кулеметів і 100 гранатометів.

Зазначається, що це основна зброя піхоти, яка допоможе захищатися та йти у наступ. Цією кількістю вдасться закрити нагальну потребу Сил Територіальної оборони.

Загалом на проєкт вже зібрали понад 76 мільйонів гривень.