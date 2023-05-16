Про це повідомляє пресслужба Фонду “Повернись живим”.
Зазначається, що 10 гривень із кожного проданого квитка на покази стрічки мали піти на “Довгі РУКи ТрО”. Втім, збір вдалося закрити до завершення прокату. Тому, було ухвалено рішення переказати кошти на проєкт “ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів!”.
У “Повернись живим” пояснили, що фонд акумулює 400 мільйонів гривень, аби закупити 300 мінометів, 200 кулеметів і 100 гранатометів.
Зазначається, що це основна зброя піхоти, яка допоможе захищатися та йти у наступ. Цією кількістю вдасться закрити нагальну потребу Сил Територіальної оборони.
Загалом на проєкт вже зібрали понад 76 мільйонів гривень.
- Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко передав військовим 5 комплексів БПЛА Poseidon та мобільні центри управління.
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- Полон — те, що в найбільш реальному сенсі ділить життя людини на “до” та “після”. Статус, відколи головним завданням стає єдине “вижити”. Після — в їх очах історії болю, невідомості та розпачу. А позаду — жорстокі тортури, приниження, нелюдські умови, скалічення психіки — те, що показує справжнє обличчя окупанта. Найбільш незахищеною категорією полонених, яка платиться за одне єдине “бути українцем” — стають цивільні.