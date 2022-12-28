Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Так, зараз доступні українською чотири курси:
- Курс професійних навичок
Курс навчить вас soft skills: критично мислити, співпрацювати з майбутніми колегами, розв’язувати проблеми та ставати гнучкими. 5 модулів загальною тривалістю 8 годин.
- Курс основ кібербезпеки
Розповість про основи власної кібербезпеки та дозволить вам стати на крок ближче до впевненої цифрової грамотності на цьому курсі. 4 модулі тривалістю 6 годин.
- Курс сучасних технологій
Дізнайтеся все про штучний інтелект, блокчейн, хмарні обчислення, кібербезпека, дані та аналітика й Інтернет речей. 6 модулів тривалістю 7 годин.
- Курс з підготовки до першого робочого місця
Хочете вміти писати резюме, яке виділяється з-поміж інших? Або будувати особистий бренд у соцмережах? Чи отримати практичні вправи та поради щодо прийняття на роботу? Курс допоможе вам з упевненістю розпочати пошуки роботи. Він містить 4 модулі тривалістю 7 годин.
Довідка. International Business Machines Corporation — американська електронна корпорація, один із найбільших світових виробників усіх видів комп’ютерів і програмного забезпечення, один із найбільших провайдерів глобальних інформаційних мереж. Корпорація посідає 6-те місце в списку найбільших компаній світу.
- Міністерство освіти і науки України презентувало платформу дистанційного навчання “Професійна освіта онлайн”, яка дозолить здобувати професію онлайн.
- 2 листопада в Україні стартував освітній хаб “Google Знання”, завдяки якому українські користувачі зможуть легко знаходити ресурси, які має Google.
- В Україні розробили платформу соціальної освіти, яка дозволить покращувати якість соціальних послуг, котрі надаються в громадах.