Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Так, зараз доступні українською чотири курси:

  • Курс професійних навичок
    Курс навчить вас soft skills: критично мислити, співпрацювати з майбутніми колегами, розв’язувати проблеми та ставати гнучкими. 5 модулів загальною тривалістю 8 годин.
  • Курс основ кібербезпеки
    Розповість про основи власної кібербезпеки та дозволить вам стати на крок ближче до впевненої цифрової грамотності на цьому курсі. 4 модулі тривалістю 6 годин.
  • Курс сучасних технологій
    Дізнайтеся все про штучний інтелект, блокчейн, хмарні обчислення, кібербезпека, дані та аналітика й Інтернет речей. 6 модулів тривалістю 7 годин.
  • Курс з підготовки до першого робочого місця
    Хочете вміти писати резюме, яке виділяється з-поміж інших? Або будувати особистий бренд у соцмережах? Чи отримати практичні вправи та поради щодо прийняття на роботу? Курс допоможе вам з упевненістю розпочати пошуки роботи. Він містить 4 модулі тривалістю 7 годин.

Довідка. International Business Machines Corporation — американська електронна корпорація, один із найбільших світових виробників усіх видів комп’ютерів і програмного забезпечення, один із найбільших провайдерів глобальних інформаційних мереж. Корпорація посідає 6-те місце в списку найбільших компаній світу.