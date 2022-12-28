Один із найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів та програмного забезпечення — американська корпорація IBM пропонує чотири найпопулярніші курси українською мовою. Наразі вони доступні на безоплатній платформі SkillsBuild.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Так, зараз доступні українською чотири курси:

Курс професійних навичок

Курс навчить вас soft skills: критично мислити, співпрацювати з майбутніми колегами, розв’язувати проблеми та ставати гнучкими. 5 модулів загальною тривалістю 8 годин.

Курс навчить вас soft skills: критично мислити, співпрацювати з майбутніми колегами, розв’язувати проблеми та ставати гнучкими. 5 модулів загальною тривалістю 8 годин. Курс основ кібербезпеки

Розповість про основи власної кібербезпеки та дозволить вам стати на крок ближче до впевненої цифрової грамотності на цьому курсі. 4 модулі тривалістю 6 годин.

Розповість про основи власної кібербезпеки та дозволить вам стати на крок ближче до впевненої цифрової грамотності на цьому курсі. 4 модулі тривалістю 6 годин. Курс сучасних технологій

Дізнайтеся все про штучний інтелект, блокчейн, хмарні обчислення, кібербезпека, дані та аналітика й Інтернет речей. 6 модулів тривалістю 7 годин.

Дізнайтеся все про штучний інтелект, блокчейн, хмарні обчислення, кібербезпека, дані та аналітика й Інтернет речей. 6 модулів тривалістю 7 годин. Курс з підготовки до першого робочого місця

Хочете вміти писати резюме, яке виділяється з-поміж інших? Або будувати особистий бренд у соцмережах? Чи отримати практичні вправи та поради щодо прийняття на роботу? Курс допоможе вам з упевненістю розпочати пошуки роботи. Він містить 4 модулі тривалістю 7 годин.

Довідка. International Business Machines Corporation — американська електронна корпорація, один із найбільших світових виробників усіх видів комп’ютерів і програмного забезпечення, один із найбільших провайдерів глобальних інформаційних мереж. Корпорація посідає 6-те місце в списку найбільших компаній світу.