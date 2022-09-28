Про це політики заявили під час брифінгу.

Священники московського патріархату, які брали активну участь в організації псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, співпрацюють з ворогом і дають інформацію про українських патріотів, повинні нести покарання за державну зраду. Ірина Геращенко та Артур Герасимов закликали українців повідомляти про факти зради з боку представників московського патріархату.

Партія “Європейська солідарність” також наголосили на необхідність розслідувань таких випадків з боку Служби безпеки України.

Як розповіла Ірина Геращенко, окупанти заходили з уже готовими списками патріотів, членів проукраїнських політпартій, воїнів АТО – і чинили над ними злочини: викрадали, катували, забирали їх родичів.

“Серед цих колаборантів і зрадників були в першу чергу колишні регіонали, шаріївці, комуністи і московські попи, які працювали наводчиками”, – повідомила нардепка.

Артур Герасимов закликав небайдужих збирати інформацію про діяльність священників-колаборантів, які зокрема брали участь в організації фейкових референдумів. Він наголосив, що цим повинні займатися СБУ і команда “ЄС” уже підготувала відповідне звернення:

“Це є державна зрада. СБУ має збирати докази і передавати до суду матеріали на тих московських попів, хто організовував ці фейкові референдуми разом з росіянами. Це було організовано проти українського суверенітету, проти нашої територіальної цілісності і проти України як держави”.