Співголови фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко та Артур Герасимов переконані, що священники московського патріархату, які стали на сторону окупанта, повинні нести відповідальність за державну зраду.

Про це політики заявили під час брифінгу.

Священники московського патріархату, які брали активну участь в організації псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, співпрацюють з ворогом і дають інформацію про українських патріотів, повинні нести покарання за державну зраду. Ірина Геращенко та Артур Герасимов закликали українців повідомляти про факти зради з боку представників московського патріархату.

Партія “Європейська солідарність” також наголосили на необхідність розслідувань таких випадків з боку Служби безпеки України.

Як розповіла Ірина Геращенко, окупанти заходили з уже готовими списками патріотів, членів проукраїнських політпартій, воїнів АТО – і чинили над ними злочини: викрадали, катували, забирали їх родичів.

“Серед цих колаборантів і зрадників були в першу чергу колишні регіонали, шаріївці, комуністи і московські попи, які працювали наводчиками”, – повідомила нардепка.

Артур Герасимов закликав небайдужих збирати інформацію про діяльність священників-колаборантів, які зокрема брали участь в організації фейкових референдумів. Він наголосив, що цим повинні займатися СБУ і команда “ЄС” уже підготувала відповідне звернення:

“Це є державна зрада. СБУ має збирати докази і передавати до суду матеріали на тих московських попів, хто організовував ці фейкові референдуми разом з росіянами. Це було організовано проти українського суверенітету, проти нашої територіальної цілісності і проти України як держави”.