Команда юристів Рудольфа Джуліані вимагає від помічників 45-го американського президента Дональда Трампа заплатити їм 250 млн доларів за спроби анулювати результати президентських виборів та довести факти фальсифікацій.

Про це повідомляє The New York Times.

Юристи з команди Джуліані стверджують, що представники Трампа так і не розрахувались з ними за послуги, які надавалися в рамках справ щодо анулювання результатів виборів 2020 року.

Після того, як до офісу й квартири Джуліані з обшуками прийшли представники Федерального бюро розслідувань, його юристи почали просити заплатити їм більш наполегливо.

Наразі федеральні прокурори Манхеттену вивчають можливі контакти між Джуліані та українськими чиновниками в рамках справи щодо незаконного лобізму та спроб отримати неправду інформацію щодо діяльності Джо Байдена та його сина Хантера. Прокуратуру цікавить, чи лобіював Джуліані інтереси адміністрації президента Трампа від імені українських чиновників, які йому допомагали. Якщо це так, то Джуліані прямо порушував федеральний закон.

Досі Джуліані не було оголошено про підозру та не пред’являли жодних звинувачень. Сам юрист назвав дії федеральних прокурорів “незаконними” та “політично мотивованими”.

Джуліані потрібні гроші не тільки на власний захист, але й на судову справу, де він заявляє про наклеп з боку двох компаній, які займаються машинами для підрахунку голосів, Dominion й Smartmatic. Джуліані заявляв, що вони були учасниками кампанії з фальсифікації та спеціально “підкидали голоси Байдену”.

Тепер юристи Джуліані кажуть, що кампанія Трампа зібрала 250 мільйонів доларів. З цієї суми вони просять оплатити їх роботу та покрити всі судові витрати.

Прессекретар Трампа Джейсон Міллер від коментарів з цього приводу відмовився, а запитати про це безпосередньо в Джуліані журналістам не вдалося.

Американські слідчі намагаються перевірити телефони та комп’ютери Джуліані щодо його зв’язків приблизно з десятьма людьми. Загалом, було вилучено понад 10 мобільних телефонів й комп’ютерів з квартири й офісу Джуліані на Манхеттені.

Важливо, що відповідно до Закону про реєстрацію закордонних агентів (FARA), спроби повпливати на уряд США чи лобіювати будь-які інтереси когось із чиновників без відома Міністерства юстиції – федеральний злочин.