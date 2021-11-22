Про це повідомляється на сайті Patreon.

“Ми – команда з 30-х людей, які працювали в Kyiv Post, колись-флагманській англомовній газеті в Україні. 8 листопада власник газети звільнив нас усіх за те, що ми захищали редакційну незалежність. Це був кінець для Kyiv Post – надійного джерела новин про Україну, якому довіряли. Однак, нас не змусять замовкнути. Україні потрібна якісна англомовна журналістика, а нашим читачам – ЗМІ, що викликає довіру. Саме тому ми запускаємо нове медіа – The Kyiv Independent”, – заявили журналісти.

Команда Kyiv Independent зазначила, що у своїй роботі буде керуватися наступними принципами:

служити лише своїм читачам та громаді;

працювати в інтересах українців;

чинити опір будь-яким спробам зовнішнього впливу;

прагнути фінансової стабільності та самоокупності для захисту незалежності в майбутньому.

“Ми щодня будемо розповідати світу правду про Україну: факти про політику та реформи, війну та культуру, підприємництво та наукові відкриття. Ми залучаємо безкомпромісні журналістські розслідування, щоб притягнути до відповідальності тих, хто при владі”, – підсумували журналісти.

Нагадаємо, 8 листопада Аднан Ківан, який володіє Kyiv Post з 2018 року, повідомив, що газета закриється “на короткий час”, її буде перезапущено. Він також звільнив усю редакцію.