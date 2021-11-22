Про це повідомляється на сайті Patreon.
“Ми – команда з 30-х людей, які працювали в Kyiv Post, колись-флагманській англомовній газеті в Україні. 8 листопада власник газети звільнив нас усіх за те, що ми захищали редакційну незалежність. Це був кінець для Kyiv Post – надійного джерела новин про Україну, якому довіряли. Однак, нас не змусять замовкнути. Україні потрібна якісна англомовна журналістика, а нашим читачам – ЗМІ, що викликає довіру. Саме тому ми запускаємо нове медіа – The Kyiv Independent”, – заявили журналісти.
Команда Kyiv Independent зазначила, що у своїй роботі буде керуватися наступними принципами:
- служити лише своїм читачам та громаді;
- працювати в інтересах українців;
- чинити опір будь-яким спробам зовнішнього впливу;
- прагнути фінансової стабільності та самоокупності для захисту незалежності в майбутньому.
“Ми щодня будемо розповідати світу правду про Україну: факти про політику та реформи, війну та культуру, підприємництво та наукові відкриття. Ми залучаємо безкомпромісні журналістські розслідування, щоб притягнути до відповідальності тих, хто при владі”, – підсумували журналісти.
Нагадаємо, 8 листопада Аднан Ківан, який володіє Kyiv Post з 2018 року, повідомив, що газета закриється “на короткий час”, її буде перезапущено. Він також звільнив усю редакцію.
- Власник Kyiv Post повідомив, що новим генеральним директором Kyiv Post став Люк Шеньє. Шеньє вже очолював видання з 2016 до 2018 року. Зараз він хоче зустрітися з колективом ЗМІ та обговорити можливу подальшу співпрацю.
- Журналістка видання Анна Миронюк заявила, що на Kyiv Post тиснули Генпрокурорка Ірина Венедіктова та депутати від “Слуги народу”.