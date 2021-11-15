Про це повідомляється на сторінці Save the Kyiv Post у Facebook.

Очолить нове видання ексзаступниця головного редактора Ольга Руденко.

“Зараз ми переходимо до запуску нового ЗМІ з 30-ма колишніми працівниками Kyiv Post, щоб продовжити його справу. Незалежний Kyiv Post може зникнути, але його команда згуртована і прагне продовжувати служити вам, нашій спільноті. Ми раді повідомити, що Ольга Руденко, колишня заступниця головного редактора Kyiv Post, яка присвятила бренду 10 років, очолить нашу редакційну команду. Вона візьме на себе роль головного редактора нового видання”, – йдеться у дописі.

Медіаконсалтингова компанія Jnomics Media відповідатиме за бізнес-аспекти нового проєкту.

Наразі нове ЗМІ перебуває на стадії розробки, колектив запускає інформаційний бюлетень із розсилкою новин.

Як сповіщалось, український бізнесмен сирійського походження Аднан Ківан, засновник “KADORR Group”, який володіє Kyiv Post з 2018 року, розповів про плани перезапуску видання до кінця року чотирма мовами (українською, російською, англійською та арабською) замість однієї, англійської, як було дотепер.

Згодом Ківан офіційно повідомив, що газета закриється “на короткий час”, її буде перезапущено. Він також звільнив усю редакцію.

Тепер власник Kyiv Post повідомив, що новим генеральним директором Kyiv Post став Люк Шеньє.