Американські та канадські пластичні хірурги разом з українськими лікарями восени проводитимуть безоплатні операції військовим та цивільним, які постраждали внаслідок війни. Реконструктивні операції на обличчі та шиї, які повертають пацієнтам можливість нормально дихати та їсти, проводитимуть у рамках міжнародної медичної місії Face the future.

Команда міжнародних хірургів разом з українськими колегами вже встигла прооперувати понад 60 українців, які отримали мінно-вибухові поранення. Восени відбудеться їхня третя місія. Вона пройде на базі Івано-Франківської лікарні. Якщо ви потребуєте реконструктивної операції та хочете стати учасником проєкту – заповніть анкету за посиланням: https://bit.ly/3rH3kXy

Одним з шістдесяти пацієнтів, що вже отримали допомогу, став 55-річний Леонід з Івано-Франківщини. 25 лютого 2022 року він добровольцем пішов до військкомату, аби стати на захист України. Півтора місяця підготовки, а далі — Схід. Чоловік брав участь у боях за Зайцеве, Соледар та Бахмут.

Леонід пів року був на нулі. 15 жовтня потрапив під мінометний обстріл. Осколками йому відірвало більшу частину носа, сильно уразило все обличчя, пошкодило око та обидві руки. Побратими витягли його з-під вогню. Далі чоловіка чекало лікування у Краматорську, Дніпрі та Києві. Його стан стабілізували, витягли осколки, прибрали запалення, але спробувати відновити анатомію носа лікарі не наважилися.

За складну реконструкцію носа взялися хірурги у рамках міжнародної місії «Face the Future». «Ми провели Леоніду складні реконструктивні втручання по відновленню носа. Хірургічне лікування складалося з трьох етапів. Нам вдалося сформувати Леоніду ніс з частини тканин лоба. Було дуже важливо, щоб тканини прижилися, потім ми зробили косметичну реконструкцію, аби надати носу правильної форми», — розповідає Наталія Комашко, лікарка-отоларингологиня Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, кандидат медичних наук, координаторка міжнародної місії.

Чоловіку відновили не тільки естетичну, але і фізіологічну функції носа. Тепер він може дихати. Леонід вже повернувся до своєї родини на Івано-Франківщину.

Гуманітарна програма створена у співпраці організацій Razom for Ukraine, Still Strong, Face the Future foundation у партнерстві з БФ «Пацієнти України» та Українською асоціацією ендоскопічної хірургії голови та шиї, за підтримки компанії «Метінвест».