Про це йдеться в повідомленні опозиціонерів у Instagram.
Згідно з першим пунктом указу мобілізація не “часткова”, а “загальна”. У повідомленні наголосили на тому, аби громадяни РФ звернули увагу на слово “всім”.
Також згідно з другим пунктом виїзд за межі міста чи іншого місця проживання формально заборонено всім чоловікам віком від 18 до 60 років, крім тих, хто офіційно не придатний, навіть якщо повістка їм не вручена: “Як це виконуватимуть — поки що не зрозуміло”, — додали опозиціонери.
“Цілком однакові накази приходять із різних регіонів по всій Росії. На жаль, підлеглі Путіна та Шойгу можуть хапати всіх підряд і тягнути у військкомат. Опирайтеся мобілізації як тільки можете!”, — закликали у Навального.
ДОВІДКА. Напередодні, 21 вересня, Путін оголосив про початок часткової мобілізації в Росії. Згодом це підтвердив і міністр оборони РФ Сергій Шойгу наголосивши, що загалом планують мобілізувати 300 000 резервістів.
- Так званий окупаційний “голова” Криму Сергій Аксьонов заявив, що списки мешканців Криму, які підлягають російській мобілізації вже склали.
- Держдума РФ схвалила поправки до законодавства про військову службу. Депутати зокрема посилили покарання за відмову від участі у військових діях та додали нові статті, які стосуються здавання у полон та мародерства.
- Прокуратура Москви оприлюднила застереження про відповідальність за участь у громадських акціях протесту і пригрозила позбавленням волі до 15 років на тлі оголошення президентом РФ “часткової” мобілізації.
- Нагадаємо, російського опозиційного політика Олексія Навального визнали винним у шахрайстві. Прокурори оголосили, що вимагають покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.
- Раніше міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук Олега Навального, брата ув’язненого опозиціонера Олексія Навального. Поки невідомо за якою саме статтею його розшукують.