Команда російського опозиційного політика Олексія Навального заявила, що "часткова мобілізація у РФ" про яку оголосив президент РФ Володимир Путін, на справді може означати "повну".

Про це йдеться в повідомленні опозиціонерів у Instagram.

Згідно з першим пунктом указу мобілізація не “часткова”, а “загальна”. У повідомленні наголосили на тому, аби громадяни РФ звернули увагу на слово “всім”.

Також згідно з другим пунктом виїзд за межі міста чи іншого місця проживання формально заборонено всім чоловікам віком від 18 до 60 років, крім тих, хто офіційно не придатний, навіть якщо повістка їм не вручена: “Як це виконуватимуть — поки що не зрозуміло”, — додали опозиціонери.

“Цілком однакові накази приходять із різних регіонів по всій Росії. На жаль, підлеглі Путіна та Шойгу можуть хапати всіх підряд і тягнути у військкомат. Опирайтеся мобілізації як тільки можете!”, — закликали у Навального.

ДОВІДКА. Напередодні, 21 вересня, Путін оголосив про початок часткової мобілізації в Росії. Згодом це підтвердив і міністр оборони РФ Сергій Шойгу наголосивши, що загалом планують мобілізувати 300 000 резервістів.