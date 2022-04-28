Команда професіоналів-психологів створила групу для надання безкоштовної психологічної підтримки

російсько-українська війна
15:13 У Харкові викрили склад окупантів з танковими запчастинами на 1,5 млн доларів
15:13 64-й день війни: Мапа бойових дій в Україні станом на 28 квітня
14:41 Окупанти завдали удару по одному зі східних районів Харкова: є загиблий та поранені
14:35 Дві енергетичні компанії Європи ведуть перемовини з «Газпромом» щодо нових умов оплати за російський газ
13:46 Генсек НАТО пообіцяв Швеції та Фінляндії «швидкий вступ» до Альянсу
13:33 Європейський Союз допоможе відбудувати Україну — президентка Єврокомісії
13:02 Генсек ООН відвідав Київщину: «У 21 столітті війна не може бути прийнятною»
12:59 Shell відмовилася купувати російські паливні суміші
12:33 Росіяни не можуть користуватись AliExpress: інтернет-магазин не приймає оплату з банківських карт РФ
12:16 За ніч у Маріуполі військові РФ завдали 50 авіаударів по захиснках «Азову», зокрема фосфорними бомбами
11:58 Українські адвокати з AVER LEX більше не захищають Януковича
11:36 Лідер серед косметичних компаній Coty оголосив про вихід з російського ринку
11:10 Сьогодні 75-та річниця операції «Вісла» – депортації українців з їхніх етнічних територій
10:49 Розвідка опублікувала список священнослужителів РПЦ, які співпрацюють із росіянами
10:02 Окупаційна влада Херсона заявила, що «не планує проведення жодних референдумів»
09:58 Близько 20 кораблів ВМС РФ перебувають у Чорноморській зоні
09:30 Окупанти не припиняють обстрілів Луганщини: за минулу добу загинуло четверо мирних мешканців
08:55 Генеральний секретар ООН назвав свою зустріч з Путіним «дуже корисною»
07:51 Російські загарбники заявили про «перехід на рублі» у тимчасово окупованому Херсоні
01:04 США можуть внести РФ до списку держав-спонсорів тероризму — Блінкен
00:43 «Сподіваємось, що Офіс президента почує благання Маріуполя і врятує людей» – евакуйовані закликали допомогти заблокованому місту

27 квітня

23:27 Журналісти ідентифікували військових РФ, які знущалися з українців у Богданівці на Київщині
22:44 Перехід на західні калібри і техніку – це стратегічне рішення, яке нарешті ухвалено – Резніков про підсумки зустрічі на базі Рамштайн
22:22 В Одесі попрощалися з 3-місячною дівчинкою та її сім’єю, які загинули внаслідок удару ракети РФ
21:59 Віцепрезидент «Газпромбанку» залишив РФ та планує приєднатися до військ територіальної оборони України
21:45 Киргизстан відкликав прокатні ліцензії у 3 пропагандистських фільмів РФ про Донбас

Команда професіоналів-психологів створила групу для надання безкоштовної психологічної підтримки

Команда професіоналів-психологів під наставництвом Dr. Тіни Берадзе створила групу для надання психологічної підтримки і пропонує допомогу тим, хто її потребує. Підключитися можна з будь-якої точки світу.

Четвер, 28 квітня 2022, 14:24
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Теги: допомога, війна, допомога, психолог, Психологія, російсько-українська війна, Тіна Берадзе

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