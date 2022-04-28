Команда професіоналів-психологів створила групу для надання безкоштовної психологічної підтримки

У межах допомоги населенню перша консультація проходить на благодійній основі.
Сьогодні ми працюємо на фронті ментального здоров’я, однієї з найважливіших складових для здорової нації і світлого майбутнього, нашого та наших дітей. Ми використовуємо науково підтверджені методи терапії, керуємося філософією щирості та довіри.
Для запису ви можете написати психологу напряму (Facebook, Telegram, WhatsApp):
Оксана Замятлінська +380672364994
Instagram: https://cutt.ly/IF0ssmy
Марина Зінченко +380634432275
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Марія Сироїжко +380996009533
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Анна Зінченко +380636859739
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Ольга Ульдюкова +380631838574
Вікторія Мухомор +380638211818
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Діана Гузь +380669648829
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Віталіна Тушинська +380637104274
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Юлія Кушнір +380994879486
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Антоніна Волошина +380633709770
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Тетяна Малохатько +380677438439
Анна Чікова +380971471783
Довідка: Тіна Берадзе – членкиня Асоціації випускників Медичної школи Гарвардського університету та Світової Федерації біологічної психіатрії.
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