Команда професіоналів-психологів створила групу для надання безкоштовної психологічної підтримки

У межах допомоги населенню перша консультація проходить на благодійній основі.

Сьогодні ми працюємо на фронті ментального здоров’я, однієї з найважливіших складових для здорової нації і світлого майбутнього, нашого та наших дітей. Ми використовуємо науково підтверджені методи терапії, керуємося філософією щирості та довіри.

Для запису ви можете написати психологу напряму (Facebook, Telegram, WhatsApp):

Оксана Замятлінська +380672364994

Instagram: https://cutt.ly/IF0ssmy

Марина Зінченко +380634432275

Facebook: https://cutt.ly/vF0iOCK

Марія Сироїжко +380996009533

Instagram: https://cutt.ly/pF17QII

Анна Зінченко +380636859739

Facebook: https://cutt.ly/UF0aECu

Ольга Ульдюкова +380631838574

Вікторія Мухомор +380638211818

Instagram: https://cutt.ly/YF1Ko1v

Діана Гузь +380669648829

Facebook: https://cutt.ly/FF0y8s4

Віталіна Тушинська +380637104274

Facebook: https://cutt.ly/mF1K2S3

Юлія Кушнір +380994879486

Facebook: https://cutt.ly/dF0yFaO

Антоніна Волошина +380633709770

Facebook: https://cutt.ly/DF1f3EJ

Тетяна Малохатько +380677438439

Анна Чікова +380971471783

Довідка: Тіна Берадзе – членкиня Асоціації випускників Медичної школи Гарвардського університету та Світової Федерації біологічної психіатрії.