14 липня у Вінниці повинен був відбутись концерт української співачки ROXOLANA. Однак під час сьогоднішнього ракетного обстрілу міста постраждало декілька членів команди виконавиці. Один з них - загинув.

Про Роксолана Сирота (справжнє ім’я ROXOLANA) повідомила в Instagram.

Концерт виконавиці був запланований у Домі офіцерів, який і став ціллю російських ракет.

На момент обстрілу деякі члени команди ROXOLANA перебували у центрі міста: всі вони отримали поранення, а один з членів команди – загинув.

“Женя загинув. Андрій в важкому стані продовжує боротися за життя в операційній. Ми молимося за їх життя та життя всіх, хто постраждав сьогодні”, – повідомила співачка.

ROXOLANA додала, що гроші за квитки з усіх концертів будуть повернені та закликала молитись за постраждалих.

Додамо, що Російська Федерація о 10:50 завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста.

За оновленими даними унаслідок обстрілу кількість жертв зросла до 20, серед них – троє дітей.

Також відомо, що 90 осіб отримали поранення, серед них близько півсотні у важкому стані.