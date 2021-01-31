Група експертів під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я, що займається дослідженням походження COVID-19, відвідала у неділю ринок Хуанань - нині закритий оптовий центр морепродуктів в китайському місті Ухань, де в 2019 році був виявлений коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Група прибула в Хуанань в умовах посиленої охорони і поїхала приблизно через годину. Експерти не відповідали на запитання журналістів.

Після виходу з двотижневого карантину в четвер команда відвідала лікарні і ринки, а також виставку, присвячену битві Уханю з вірусом, яка включала 76-денну ізоляцію міста з населенням в 11 мільйонів осіб.

ВООЗ заявила в п’ятницю, що члени групи будуть обмежені відвідуваннями, організованими їх китайською стороною, і не будуть контактувати з членами спільноти через обмеження за станом здоров’я.

Повний маршрут двотижневої польової роботи групи не оголошено, і журналістів, які висвітлюють суворо контрольований візит, тримають на відстані від членів групи.

Доступ громадськості до великого оптового ринку морепродуктів “Хуанань” був обмежений з моменту його закриття на початку минулого року.

Перед закриттям ринок був заповнений сотнями прилавків, розділених на секції з м’ясом, морепродуктами і овочами. Тепер він стоїть в якості орієнтира в місті, який став першим епіцентром пандемії.

31 грудня 2019 року ринок закрили після того, як з ним були пов’язані чотири випадки захворювання на загадкову пневмонію.

Експерти кажуть, що ринок “Хуанань” як і раніше важливий для відстеження походження вірусу, оскільки там був виявлений перший кластер випадків захворювання.

Розслідування під керівництвом ВООЗ в Ухані просувається повільно через суперечки між Китаєм і США. Штати звинуватили КНР в приховуванні масштабів першого спалаху і піддали критиці умови візиту, під час якого китайські експерти провели першу фазу дослідження.