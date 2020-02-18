Команда Президента Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки вимагала від організаторів не пускати на панель, присвячену Україні, Петра Порошенка.

Про це в ефірі телеканалу “Прямий” заявив дипломат, заступник голови Адміністрації Президента часів президентства Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв.

“Коли він (Петро Порошенко — ред.) підійшов до місця проведення цього заходу, до нього підійшов схвильований червоний представник, заступник голови Мюнхенській безпеки конференції і сказав: “Пане президенте, на жаль трапилася унікальна така ситуація, про яку мені неприємно вам казати, це для Мюнхена вперше і я змушений про це вам доповісти…”. Ситуація була пов’язана із тим, що команда президента Зеленського в ультимативній формі попросила або вимагала, щоб Порошенко не був присутній на панелі, присвяченій Україні. Поруч стояли політики, відомі євродепутати, серед них відомий в Україні Майкл Галер. Всі не могли навіть відразу відкоментувати. Як це так, вільний форум, де всі зареєстровані учасники мають право відвідати будь-яку панель…”, — розповів Єлісєєв.

За словами дипломата, Порошенко намагався з’ясувати, хто ще знаходиться в “чорному списку”. Зокрема, він уточнював, не внесений чи в цей список голова МЗС України Сергій Лавров, який також був присутній на заході. Виявилося, що рекомендації були дані тільки щодо Порошенка.

Єлісєєв розповів, що Порошенко спеціально не розповідав про цей інцидент публічно.

“Порошенко вирішив не роздувати цей скандал, тому що для нас ключове — імідж України. Це б псувало імідж країни”, — пояснив він.