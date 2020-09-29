Постанова про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування можливої державної зради в справі "вагнерівців" блокується у Верховній Раді командою президента Володимира Зеленського.

Про це заявив співголова фракції “Європейської Солідарності” Артур Герасимов у коментарі журналістам після наради керівників фракцій.

“Як ви знаєте, завдяки ймовірній державній зраді у вищих кабінетах країни була злита операція по “вагнерівцям”. Блискуча операція українських розвідників, коли ті, хто збивав українські літаки, через кого загинули українські воїни, мали б вже сидіти за гратами. На жаль, цього не сталося. І наразі ми знаємо, що була “злита” інформація, ймовірно, з найвищих кабінетів держави. Саме через це була зареєстрована постанова про створення ТСК, яка має розібратися, хто “зливав”, як “зливав”, навіщо ця державна зрада була здійснена на користь країни-агресора”, – повідомив Герасимов.

Він зазначив, що постанова зареєстрована, але блокується “командою Зеленського в Парламенті”.

“Це постанова зареєстрована, але повністю блокується командою Зеленського в Парламенті. Через це була зареєстрована петиція родинами загиблих із жорсткою вимогою до Парламенту розглянути це питання. Вона за декілька днів набрала всі необхідні голоси, понад 25 тисяч, і я вдячний комітету з питань нацбезпеки і оборони, який терміново її розглянув і відіслав це рішення голові ВРУ Разумкову”, – наголосив нардеп.

Герасимов уточнив, що, згідно з регламентом Ради, сьогодні цю петицію повинні були розглянути в залі ВР. І незважаючи на блокування фракції “Слуги народу”, петицію таки винесли на розгляд в зал.

“Європейська Солідарність” взяла перерву і попросила керівництво Парламенту зібрати всіх керівників фракцій для того, щоб обговорити це питання. Ми жорстко вимагали поставити цю петицію сьогодні на розгляд в залі Парламенту, тому що сподіваємося, що публічний розгляд петиції нарешті підштовхне команду Зеленського до того, що треба створювати ТСК, а не ховатися від неї. На цьому засіданні ми отримали повну підтримку представників всіх фракцій, єдиний не був присутній представник фракції “Слуги народу”. Всі інші фракції одноголосно підтримали, що ця петиція має бути терміново розглянута в Парламенті”, – розповів нардеп.

Варто відзначити, що петицію таки розглянули сьогодні в залі засідань. Ряд нардепів наполягали на негайному створенні відповідної ТСК (ухвалити зареєстровану в Раді постанову). Однак сьогодні петиція була заслухана, але питання створення ТСК (проєкт постанови) не розглядався.

Що відомо про спецоперацію з вагнерівцями?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, глава комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.