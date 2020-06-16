Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Уточнюється, що витік секретних даних був попереджений спецслужбою в сфері бойової готовності Збройних сил.
Секретну інформацію намагався передати російським спецслужбам командир бойового корабля ВМС.
Відзначається, що капітан 2 рангу був завербований росіянами під час його візиту до тимчасово окупований Крим. Повернувшись до місця дислокації, командир корабля збирав інформацію з обмеженим доступом, щоб передати її російським спецслужбам.
“Отримані відомості фігурант планував передати іноземним кураторам після виїзду на постійне місце проживання на анексованому півострові. Для цього найближчим часом він збирався звільнитися з лав Збройних сил України”, – сказано в повідомленні.
За фактом відкрито кримінальне провадження, а військовослужбовець в даний момент відсторонений від займаної посади.
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