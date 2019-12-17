Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook начальник прес-служби ССО Олексій Нікіфоров.

“У штаті ССО сержант Андрій Антоненко знаходиться з 2017 року і досі. На загальних зборах керівного складу Сил спеціальних операцій за участю командирів усіх військових частин було прийнято рішення клопотати перед Печерським райсудом про пом’якшення запобіжного заходу Антоненку, а саме про домашній арешт для нього. Відповідний документ переданий судді через адвокатів і долучений до справи”, – пише він.

Нікіфоров підкреслив, що суду було надана службова характеристика Антоненка з підписом командира військової частини.

“У командуванні ССО розраховують на об’єктивні, неупереджені дії слідства, готові всіляко сприяти розслідуванню. Однак чисто з людської точки зору, а не з позиції чиновників, віримо в невинність нашого військовослужбовця. Сподіваємося, найближчим часом її доведе суд”, – додав він.

Крім того, голова прес–служби заявив, що Сили спеціальних операцій не відмовилися від свого сержанта Андрія Антоненка.

“Наші офіцери, разом зі мною, були присутні на судовому засіданні, яке тривало вночі 13-14 грудня. І будемо при необхідності приходити на всі інші засідання у цій справі. І нагадуємо всім, хто поширює плітки: ССО своих не кидає“, – написав він в коментарі до посту.