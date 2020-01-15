Про це повідомили на сторінці відомства в Твіттер.

14 січня, у вівторок, в Білому домі генерал Джон Реймонд, який очолив Космічні сили США, офіційно присягнув на вірність країні.

Під час церемонії Пенс заявив, що ряди Космічних сил США поповнять тисячі службовців.

Як відомо, Реймонд приступив до виконання своїх обов’язків 20 грудня 2019, після підписання президентом Дональдом Трампом закону, згідно з яким до складу збройних сил країни було введено новий рід військ.

“Космічні сили допоможуть нам стримувати агресію і контролювати ситуацію на максимальній висоті”, – заявляв Трамп.

Під час церемонії Пенс заявив, що президент переконаний в тому, що “Сполучені Штати повинні зберігати домінування в космічному просторі так само, як на землі, в морі та повітрі”.

  • В оборонному бюджеті США передбачено створення космічних військ і будівництво стіни на південному кордоні.