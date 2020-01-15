Про це повідомили на сторінці відомства в Твіттер.

14 січня, у вівторок, в Білому домі генерал Джон Реймонд, який очолив Космічні сили США, офіційно присягнув на вірність країні.

Під час церемонії Пенс заявив, що ряди Космічних сил США поповнять тисячі службовців.

WATCH: Vice President @Mike_Pence swears in General Jay Raymond as the first Chief of Space Operations for @SpaceForceDoD President Trump’s promise to establish the U.S. Space Force has been fulfilled! pic.twitter.com/cTCJVSg1u9 — Trump War Room — Text FIGHT to 88022 (@TrumpWarRoom) 14 января 2020 г.

Earlier today, @SpaceForceCSO Gen. John W. Raymond became the first ever Chief of Space Operations. @VP Vice President Mike Pence swore him in during a ceremony at the White House. pic.twitter.com/2zUnJBxmDc — United States Space Force (@SpaceForceDoD) 15 января 2020 г.

Як відомо, Реймонд приступив до виконання своїх обов’язків 20 грудня 2019, після підписання президентом Дональдом Трампом закону, згідно з яким до складу збройних сил країни було введено новий рід військ.

“Космічні сили допоможуть нам стримувати агресію і контролювати ситуацію на максимальній висоті”, – заявляв Трамп.

Під час церемонії Пенс заявив, що президент переконаний в тому, що “Сполучені Штати повинні зберігати домінування в космічному просторі так само, як на землі, в морі та повітрі”.