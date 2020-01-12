Про це повідомляє телеканал CNN.

“Ми допустили помилку. Деякі з наших співвітчизників були вбиті через нашу помилку, але це було ненавмисно … За все своє життя я настільки не шкодував, як зараз. Ніколи”, – сказав Саламі.

Він додав, що розраховує на те, що їм простить Господь, іранський народ і сім’ї загиблих.

“Хотілося, щоб я був на борту (збитого літака – ред.) і згорів разом з ними. Хай вибачить нас бог, іранський народ і сім’ї загиблих”, – сказав командувач КВІР.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

9 січня стало відомо, що, за інформацією американської розвідки, авіарейс української компанії МАУ міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.

В той же день прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.