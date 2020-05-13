Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

Коронавірус у Балана виявили 17 квітня. Наразі контрольні та повторні тести командувача показали негативні результати.

“Відсьогодні генерал-лейтенант Микола Балан вже приступив до виконання своїх обов’язків”, — повідомили у відомстві.

Також Балан подякував медичним працівникам за їхню роботу, а також за щоденний внесок у боротьбу із поширенням COVID-19 та лікування громадян.

Станом на 13 травня в Національній гвардії 28 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, на лікуванні знаходяться 19 військовослужбовців, одужало 9. Летальних випадків не зафіксовано.