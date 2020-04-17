Про це повідомляє заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

“Захворювання проходить майже безсимптомно. Стан здоров’я стабільний. Генерал Балан з сьогоднішнього дня знаходиться на самоізоляції”, – пише він.

Уточнюється, що всі люди, які контактували з командувачем, пройдуть тестування на коронавірус вже найближчим часом.

“Національна гвардія продовжує виконувати свої завдання в повному обсязі. Обов’язки Командувача Національної гвардії виконує перший заступник – генерал-лейтенант Володимир Кондратюк”, – пояснив Геращенко.