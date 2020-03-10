Про це повідомляє пресслужба польського міністерства оборони в Twitter.

Уточнюється, що польський генерал був інфікований під час перебування в Німеччині.

Після повернення з військової ради в Німеччині у генерала Мікі підтверджено наявність коронавірусу. Особи, що супроводжували генерала, були ізольовані. Командувач поччувається  добре, сказано в повідомленні.