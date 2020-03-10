Про це повідомляє прес–служба польського міністерства оборони в Twitter.

Уточнюється, що польський генерал був інфікований під час перебування в Німеччині.

“Після повернення з військової ради в Німеччині у генерала Мікі підтверджено наявність коронавірусу. Особи, що супроводжували генерала, були ізольовані. Командувач поччувається добре“, – сказано в повідомленні.