Про це повідомляє прес–служба польського міністерства оборони в Twitter.
Уточнюється, що польський генерал був інфікований під час перебування в Німеччині.
“Після повернення з військової ради в Німеччині у генерала Мікі підтверджено наявність коронавірусу. Особи, що супроводжували генерала, були ізольовані. Командувач поччувається добре“, – сказано в повідомленні.
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