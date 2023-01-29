Військові, які отримали поранення чи травми на службі та зараз лікуються, отримали відзнаку “За службу та звитягу”. Їх вручив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Про це повідомило “Суспільне“.

Одним з нагороджених є Богдан Крилов, який потрапив у російський полон у Маріуполі й перебував у ньому вісім місяців. Військовий застав російське вторгнення в Україну ще у 2014 році, коли служив у Криму на тральнику “Чернігів”. Він разом з екіпажем повернувся до України. З 2016 року він служить у 501-му батальйоні морської піхоти.

“Дуже приємно, що люди знають про нас, що ми є, і, як кажуть, нагороди своїх героїв шукають. Приємно дуже, дуже приємно, неочікувано, взагалі неочікувано. Вчора сказали, я навіть і не знав”, — зізнався захисник.

Отримав відзнаку і військовослужбовець Петро Шиленко з Козельця, який став добровольцем у березні 2022 року. Спершу він був у Чернігівській області, а потім на сході України, де отримав поранення.

“О 10-й ранку 14 числа, на старий новий рік, зі сторони Донецька прорвали позицію нашу, почали наших обстрілювати, якось так. Страшно. Страшно дитину не побачити. Дуже великий страх. Ну а так тримаємось. Шкода побратимів своїх…” — поділився поранений.

Також отримав нагороду військовий Віталій Шумей, який перебуває у лавах ЗСУ з 2014 року. Він боронив Київську та Чернігівську області протягом лютого-березня, а потім схід України. Захисник отримав поранення під Авдіївкою у серпні 2022 року. Чоловіку діагностували мінно-вибухову травму та перелом черепа з обох сторін. Він прикутий до ліжка п’ять місяців, а його батько намагається виходити сини. Він і отримав відзнаку за захисника.

“Ми сподіваємось, нами зацікавились і Німеччина, і Велика Британія, і Америка. Пообіцяв футбольний клуб “Шахтар” допомогти нам”, — розповів батько захисника.

Ще відзнаки отримали медики, які лікують бійців.