Командувач ССО України бригадний генерал Віктор Хоренко під час поїздки до Бахмута заявив, що у місті якість підготовки українського війська переважає над кількістю російського.

Про це повідомляє пресслужба Сил Спеціальних Операцій ЗС України у Telegram.

Зазначається, що він ознайомився з чинною ситуацією у місті та поспілкувався з воїнами підрозділів Сил спеціальних операцій, які обороняють населений пункт.

Хоренко наголосив, що ситуація у Бахмуті складна, проте у протистоянні українських та російських сил присутня “перевага якості над кількістю”. Про це він зауважив, говорячи з військовими.

Командувач ССО зауважив наскільки важлива робота груп спецпризначення під час оборони Бахмуту, відзначивши професійність операторів ССО.

Зазначається, що вже тривалий час воїни Сил спеціальних операцій в повному обсязі виконують завдання з оборони міста, що залишається найгарячішою точкою фронту.

Попри перевагу ворога, і масовані атаки, спрямовані на знищення міських кварталів, оператори ССО України завдають противнику ударів на ключових ділянках, нищать його особовий склад та виконують низку інших завдань, перешкоджаючи просуванню російських військ.

За даними штабу, на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Хромове та Кліщіївка.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк Донецької області.