Про це повідомив генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram та Сухопутні війська ЗСУ в Facebook.
За його словами, ухвалено рішення щодо завдання максимальних втрат російським військовим.
“Ми продовжуємо ведення оборонної операції та стримування ворога на Сході. Приїхав до наших воїнів, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку”, — зазначив він.
Командувач поспілкувався із захисниками східного фронту. Він наголосив, що в центрі уваги “постійно мають бути люди, від солдата до комбрига”.
“Ніхто не має залишитись осторонь, оскільки саме завдяки їх самовідданості та професіоналізму Бахмут тримається”, – наголосив командувач Сухопутних військ ЗСУ.
Він додав, що українські захисники тримають Бахмут, знищують “Вагнера” та інші найбільш боєздатні підрозділи російської армії.
“Ми даємо можливість підготуватися нашому резерву і ми готуємося самі до подальших дій”, – сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ.
Олександр Сирський висловив бійцям вдячність за стійкість, мужність і героїзм. Ще він вручив подарунки та відзнаки.
- 30 квітня командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський працював на Лиманському та Бахмутському напрямках. Він нагородив оборонців, а також прокоментував події на фронті.