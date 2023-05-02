Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський відвідав захисників на Бахмутському напрямку. Разом з командирами він ухвалив низку необхідних рішень, спрямованих на забезпечення ефективної оборони.

Про це повідомив генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram та Сухопутні війська ЗСУ в Facebook.

За його словами, ухвалено рішення щодо завдання максимальних втрат російським військовим.

“Ми продовжуємо ведення оборонної операції та стримування ворога на Сході. Приїхав до наших воїнів, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку”, — зазначив він.

Командувач поспілкувався із захисниками східного фронту. Він наголосив, що в центрі уваги “постійно мають бути люди, від солдата до комбрига”.

“Ніхто не має залишитись осторонь, оскільки саме завдяки їх самовідданості та професіоналізму Бахмут тримається”, – наголосив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Він додав, що українські захисники тримають Бахмут, знищують “Вагнера” та інші найбільш боєздатні підрозділи російської армії.

“Ми даємо можливість підготуватися нашому резерву і ми готуємося самі до подальших дій”, – сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Олександр Сирський висловив бійцям вдячність за стійкість, мужність і героїзм. Ще він вручив подарунки та відзнаки.