В інтерв'ю командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський сказав, що не знає, коли закінчиться війна в Україні.

Джерело: ABC News.

Журналістка запитала у командувача, коли закінчиться війна, а він відповів: “Не знаю”.

Він наголосив, що на Україну не тиснуть щодо проведення контрнаступу. Перебіг бойових дій залежить тільки від українського командування та воїнів.

“Ми розуміємо, що нам хочеться сьогодні, наприклад, вийти на якийсь рубіж, але я тому постійно й відвідую свої війська на передовій. Оскільки одна справа – відпрацювати якийсь план в тилу, інша – подивитися, як досягнути успіху на землі, під час шаленого опору противника”, – додав Сирський.

Минулого тижня командувач в інтерв’ю The Guardian зазначив, що основні резерви для контрнаступу ще не залучено у бій проти російських окупантів. За його словами, зараз “все попереду”.