Про це повідомили Сухопутні війська.
Олександр Сирський прибув до частин і підрозділів, стримують ворога на передньому краї. Генерал-полковник привітав піхотинців з професійним святом та вручив державні нагороди.
“Піхота – основа нашого війська! Поки наші піхотинці не займуть позиції ворога, до тих пір вони не вважаються зайнятими”, — сказав командувач.
Також командувач поспілкувався з захисниками та обговорив проблемні питання. Він надав рекомендації для підвищення обороноздатності на фронті.
- 2 травня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський відвідав захисників на Бахмутському напрямку. Разом з командирами він ухвалив низку необхідних рішень, спрямованих на забезпечення ефективної оборони.
- 30 квітня командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський працював на Лиманському та Бахмутському напрямках. Він нагородив оборонців, а також прокоментував події на фронті.