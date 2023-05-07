Про це повідомили Сухопутні війська.

Олександр Сирський прибув до частин і підрозділів, стримують ворога на передньому краї. Генерал-полковник привітав піхотинців з професійним святом та вручив державні нагороди.

“Піхота – основа нашого війська! Поки наші піхотинці не займуть позиції ворога, до тих пір вони не вважаються зайнятими”, — сказав командувач.

Також командувач поспілкувався з захисниками та обговорив проблемні питання. Він надав рекомендації для підвищення обороноздатності на фронті.