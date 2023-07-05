В інтерв'ю командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський сказав, що не знає, коли закінчиться війна в Україні.

Джерело: ABC News.

Журналістка запитала в командувача, коли закінчиться війна, а він відповів: “Не знаю”.

Він підкреслив, що на Україну не тиснуть у проведенні контрнаступу. Перебіг бойових дій залежить тільки від українського командування та воїнів.

“Ми розуміємо, що нам хочеться сьогодні, наприклад, вийти на якийсь рубіж, але я тому постійно й відвідую свої війська на передовій. Оскільки одна справа – відпрацювати якийсь план в тилу, інша – подивитися, як досягнути успіху на землі, під час шаленого опору противника”, – додав Сирський.

Минулого тижня командувач в інтерв’ю The Guardian зазначив, що основні резерви для контрнаступу ще не залучені у бій проти російських окупантів. За його словами, зараз “все попереду”.