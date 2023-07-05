Джерело: ABC News.
Журналістка запитала в командувача, коли закінчиться війна, а він відповів: “Не знаю”.
Він підкреслив, що на Україну не тиснуть у проведенні контрнаступу. Перебіг бойових дій залежить тільки від українського командування та воїнів.
“Ми розуміємо, що нам хочеться сьогодні, наприклад, вийти на якийсь рубіж, але я тому постійно й відвідую свої війська на передовій. Оскільки одна справа – відпрацювати якийсь план в тилу, інша – подивитися, як досягнути успіху на землі, під час шаленого опору противника”, – додав Сирський.
Минулого тижня командувач в інтерв’ю The Guardian зазначив, що основні резерви для контрнаступу ще не залучені у бій проти російських окупантів. За його словами, зараз “все попереду”.
- Збройні сили України мають успіх в результаті наступу в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов зазначив, що сили оборони закріплюються на рубежах.