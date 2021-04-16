Командувач військ США у Європі генерал Тод Волтерс заявив, що ймовірність вторгнення Росії в Україну протягом наступних кількох тижнів оцінюється від "низької до середньої".

Про це він заявив під час виступу перед комітетом Палати представників у справах збройних сил в четвер, інформує міжнародне агентство Reuters.

На запитання одного з американських законодавців щодо того, яка ймовірність вторгнення в найближчі кілька тижнів Волтерс сказав: “Від низької до середньої”.

При цьому генерал не дав чіткої відповіді на те, чи зміниться ризик після кількох тижнів.

“Відповідь – це залежить від обставин. І мені довелося б використати кожну секунду дня з цього моменту і до завтра, щоб дати вам іншу відповідь”, – сказав він.

Водночас Волтерс констатував, що, за умови збереження поточної траєкторії, ризик вторгнення може знизитися.

“Я вважаю, що з тенденцією, яку я спостерігаю прямо зараз, ймовірність події почне зменшуватися”, – сказав він членам Конгресу.

Що відбувається на кордоні України та РФ?

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході та на півдні.

Міжнародна група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) встановила, що Росія розгорнула великий польовий військовий табір біля кордону з Україною.