Командувач ВМС США заявив, що Китай здатний заблокувати Тайвань

Збройні сили Китаю здатні блокувати Тайвань, заявив віце-адмірал Карл Томас, командувач Сьомим флотом США, вказавши на розмір військово-морського флоту країни, який є "найбільшим у світі та зростає швидкими темпами".

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

В інтерв’ю The Wall Street Journal віце-адмірал зауважив, що у них дуже великий військово-морський флот, і якщо “вони хочуть залякати та розмістити кораблі навколо Тайваню, вони можуть це зробити”.

Минулого місяця Китай провів військові навчання, які мали на меті продемонструвати свою здатність блокувати Тайвань, який він вважає частиною своєї території. Навчання відбулися у відповідь на візит спікерки Палати представників Палати представників США Ненсі Пелосі на острів у серпні та проводилися в шести зонах, які фактично оточували Тайвань. Використовуючи блокаду, кажуть військові аналітики, Пекін може спробувати змусити уряд Тайваню підкоритися без вторгнення.

Десятиліттями Вашингтон дотримувався політики стратегічної неоднозначності, не повідомляючи, чи буде він безпосередньо втручатись у конфлікт. Хоча Білий дім зазначає, що ця політика не змінилася, президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань, якщо Китай спробує вдертися.

Адмірал Томас зазначив, що він не знає, чи здійснить Китай вторгнення, чи блокаду, але це його робота — бути готовим до того, що вони роблять. Він висловив сподівання, що Китай вирішить розбіжності щодо острова мирним шляхом. Проте, якщо Китай встановить блокаду, — міжнародна спільнота може втрутитися.

Пекін рішуче виступив проти візиту Пелосі — поїздки США на острів найвищого рівня за 25 років — і попередив про невизначені контрзаходи, якщо вона знехтує попередженнями. На тлі зростання напруженості військовий літак США, на якому перебувала Пелосі, вибрав незвичайний окружний маршрут замість того, щоб летіти над Південно-Китайським морем по майже прямій траєкторії.

Відповідаючи на запитання, чому літак летів обхідним маршрутом, адмірал Томас пояснив, що рішення було прийнято на “високому рівні”, оскільки офіційні особи не були впевнені, як Китай зреагує.

“Ви ніколи не знаєте, чи риторика правдива, чи це просто риторика, і щоб запобігти будь-яким прорахункам, було прийнято кілька рішень, щоб дати нам трохи більше часу та простору, щоб зрозуміти, якою може бути їх реакція”, – розповів адмірал.

Після візиту Китай розпочав одноденні військові навчання, які включали бойові літаки та морські маневри, і запустив ракети над головним островом Тайваню, що, як вважається, було вперше. Адмірал Томас зазначив, що ракетний вогонь був безвідповідальним і що Китай так “трішки зрушив стійки воріт”.

“У мандарині є такий термін — can shi — гризе, як шовкопряд”, — пояснив він. “Вони просто продовжують розширювати кордони, дивлячись, що їм зійде з рук”.

Міністерство закордонних справ Китаю не відразу відповіло на запит про коментар. Китай звинуватив США в ескалації напруженості навколо Тайваню і заявив, що візит Пелосі може спонукати політиків острова домагатися незалежності.

Адмірал Томас наголосив, що він бачить нещодавні дії Китаю навколо Тайваню як продовження менталітету “сила права”, який, за його словами, країна продемонструвала в тому, як вона мілітаризувала Південно-Китайське море. Великі претензії Китаю в Південно-Китайському морі збігаються з претензіями інших країн регіону. Протягом останнього десятиліття вона побудувала в цих водах штучні острови, обладнавши аванпости військовою інфраструктурою та обладнанням.

“Вони повністю мілітаризували ці острови. Та вже мають усі необхідні бункери, у них уже є всі необхідні для них місткості для зберігання пального, можливість розмістити війська, у них є ракети, радари, датчики”, – зазначив він.

Китай має найбільший у світі військово-морський флот за розміром, хоча США мають більш досконалі військові кораблі, зокрема більший флот авіаносців, що дає якісну перевагу. Адмірал Томас пояснив, що Китай випускає кораблі ВМС із вражаючою швидкістю, тоді як у США немає стільки корабельних, які виробляють кораблі ВМС, скільки їм потрібно. Китай, наприклад, виробляє свої есмінці типу 055 — великий надводний корабель із важким озброєнням, також відомий як крейсер класу Renhai, який став символом модернізації військово-морських сил Китаю — значно швидше, ніж США виробляють керовані ракетні есмінці.

“Спроможність має власну якість”, — наголосив він.

Труднощі, які можуть виникнути у Китаю з координацією між різними родами збройних сил, як діють сучасні війська, давно вважалися потенційною слабкістю збройних сил країни. Але Китай досяг прогресу на цьому фронті, зауважив Томас. Літаки ВПС Китаю літають над водою, тоді як чотири роки тому такі польоти здійснював лише китайський флот.