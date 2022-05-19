Про це Паламар повідомив у відеозверненні.

За словами заступника командира «Азова», наразі він та командування захисників Маріуполя перебувають на території заводу «Азовсталь». Також Паламар заявив про проведення операції, деталі якої він не розголошуватиме.

Оборонець Маріуполя подякував українцям та світу за підтримку.

«Слава Україні! Сьогодні 85 день війни. Я й командування перебуваємо на території заводу Азовсталь. Триває певна операція, деталей якої я не буду розголошувати. Дякуємо всьому світу та дякую Україні за підтримку. Побачимося», — говорить у зверненні Святослав Паламар.