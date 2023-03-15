Про це сповіщає Reuters.

Повідомляється, що вище військове керівництво України одностайно виступає за оборону міста Бахмута на сході України. Крім того в ЗСУ наполягають на необхідності “завдати максимальних втрат ворогу”.

“Основний акцент залишається на Бахмуті. Позиція всього командування доволі чітка: посилити цей напрямок і максимально знищити окупантів”, – зауважив Зеленський.

Варто нагадати, що 14 березня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Учасники розглядали оборону на Бахмутському напрямку. Місто Бахмут продовжуватимуть захищати.

Крім того, додамо, що, за даними британських розвідників, найманці ПВК “Вагнера” окупували більшу територію східної частини Бахмута і тепер лінія фронту проходить уздовж річки Бахмутка, що у центрі міста.

Також зазначимо, що, за словами експерта Defense Express Івана Киричевського, під час оборони Бахмута українські армійці знищили досить велике угруповання росіян, якого ворогу вистачило б на стратегічну наступальну операцію. Експерт зауважив, навіть при найгіршому моделюванні ситуації, при якій нашим військам доведеться відійти від займаних позицій, військово-політичне керівництво України не збирається допустити просування росіян далі Бахмута.