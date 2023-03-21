Начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов наголосив, що Україні необхідні "сучасні багатоцільові літаки, здатні виконувати більш широкий спектр завдань, аніж стара радянська техніка, яка є на озброєнні авіації Повітряних Сил".

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

За словами Голубцова, мова йде не про конкретний тип, а певні технічні характеристики, на які потрібно орієнтуватися. Розглядаються літаки, які можуть використовувати такі ж боєприпаси і мають такі ж характеристики як винищувач F-16.

“У нас є можливості для зберігання і захисту наших літаків, ми отримуємо все більше західних систем протиповітряної оборони, зокрема і для захисту аеродромної інфраструктури”, – запевнив начальник авіації.

Також він додав, що українські пілоти “майстерно застосовують морально та фізично застарілі радянські літаки, витискають із тієї техніки можливий максимум”. Згідно зі словами Голубцова, нещодавно два українські льотчики проходили тестування в Сполучених Штатах, щоб союзники могли розуміти, як швидко наші пілоти зможуть опанувати сучасні бойові літаки, зокрема й F-16.

“І маємо гарні новини – термін перенавчання наших пілотів на західні винищувачі може становити менше шести місяців”, – наголосив він.

Крім того, бригадний генерал зазначив, що чим швидше Україна отримає сучасні багатоцільові літаки, тим швидше переможе у цій війні.