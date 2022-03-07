Командир полку "Азов", майор Денис Прокопенко звернувся до світової спільноти по допомогу через ситуацію в Маріуполі. Російські терористи порушують усілякі правила війни, чим спровокували гуманітарну катастрофу.

Про це повідомляє Національний Корпус в YouTube.

Денис Прокопенко наголосив, що руйнування інфраструктури міста та обстріли цивільних людей фактично є геноцидом жителів Маріуполя. Окупанти не дають організувати “зелений коридор”, хоча неодноразово обіцяли. Відтак усі спроби його організувати зазнають провалу через обстріли місць евакуації ворогом.

За словами командира “Азова”, Україні необхідне “закрите небо”. Інакше неможливо забезпечити постачання їжі, води, ліків у місто та евакуювати людей. Росія час від часу повідомляє про евакуацію, однак лише на свої терени та силами своїх загарбників, після чого починаються обстріли.

“Ми виконуємо свій обов’язок військових, наші воїни мужньо борються, але зараз ми звертаємось до світової спільноти та гуманітарних місій, які були започатковані саме для вирішення таких гуманітарних катастроф, яка є в Маріуполі”, — додав Денис Прокопенко

Він закликав світ до негайних дій. Затягування може коштувати все нових і нових людських жертв. Командир “Азова” закликав закрити небо над Україною, надати сучасну зброю та організувати гуманітарну допомогу для цивільних людей у Маріуполі.