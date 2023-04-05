Командир, який побив строковика на Житомирщині, постане перед судом: йому може загрожувати до 12 років ув’язнення

Про це повідомило ДБР.
За даними слідства, 11 березня молодший лейтенант вирішив “провчити” солдата-строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп’яніння. Він вирішив застосувати фізичну силу, завдавши юнаку кілька ударів по тулубу.
Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. Відповідне відео потрапило в інтернет.
15 березня військовому повідомили про підозру та відсторонили від займаної посади. Молодший лейтенант свою провину визнав.
Його обвинувачують у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
- Раніше у Державному бюро розслідувань було розпочато розслідування інциденту у навчальному центрі військової частини на Житомирщині.