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Командир, який побив строковика на Житомирщині, постане перед судом: йому може загрожувати до 12 років ув’язнення

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо факту побиття командиром строковика в Житомирській області. Вони передали до суду обвинувальний акт.

Середа, 5 квітня 2023, 10:34
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Про це повідомило ДБР.

За даними слідства, 11 березня молодший лейтенант вирішив “провчити” солдата-строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп’яніння. Він вирішив застосувати фізичну силу, завдавши юнаку кілька ударів по тулубу.

Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. Відповідне відео потрапило в інтернет.

15 березня військовому повідомили про підозру та відсторонили від займаної посади. Молодший лейтенант свою провину визнав.

Його обвинувачують у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Теги: війна, ДБР, дідівщина, Житомирська область, побиття, російсько-українська війна, строкова служба, строковики, український військовий

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