Командир, який побив строковика на Житомирщині, постане перед судом: йому може загрожувати до 12 років ув’язнення

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо факту побиття командиром строковика в Житомирській області. Вони передали до суду обвинувальний акт.

Про це повідомило ДБР.

За даними слідства, 11 березня молодший лейтенант вирішив “провчити” солдата-строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп’яніння. Він вирішив застосувати фізичну силу, завдавши юнаку кілька ударів по тулубу.

Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. Відповідне відео потрапило в інтернет.