Під час візиту до Туреччини керівник Офісу президента Андрій Єрмак вручив ордени "Золота Зірка" п’ятьом військовослужбовцям – захисникам Маріуполя та "Азовсталі", яких нещодавно було звільнено з російського полону.

Про це йдеться на офіційному сайті президента України.

Президент України відзначив найвищою державною нагородою командира окремого загону спеціального призначення Національної гвардії “Азов” Дениса Прокопенка (позивний “Редіс”), його заступника Святослава Паламаря, виконувача обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського (позивний “Волина”), старшого офіцера “Азова” Олега Хоменка і командира 12-ї бригади НГУ Дениса Шлегу.

Урочисте вручення нагород відбулося у Туреччині під час зустрічі Андрія Єрмака та першої леді Олени Зеленської із захисниками “Азовсталі” та членами їхніх родин.

Під час зустрічі відбувся відеодзвінок президента України Володимира Зеленського, який привітав військовослужбовців і подякував їм за виконання важливого бойового завдання з оборони Маріуполя.

“Битва за Маріуполь і все, що відбулося з нами, вихід з полону – це українське диво наперекір долі. Всі прекрасно розуміють, що з нами мало статися. Тут є люди, які знають, що таке російські тортури й російський полон. І ця нагорода – це нагорода наших воїнів. Це нагорода нашого українського народу. Я дуже гордий з того, що я українець. Це найкрутіша нація у світі! І найкрутіша влада та найкрутіші військові”, – зазначив заступник командира “Азова” Святослав Паламар.

Олена Зеленська також привітала воїнів від імені всіх українських громадян, яких вони захищали, та вручила цінні подарунки.

Натомість захисники “Азовсталі” звернулися з проханням передати Володимиру Зеленському прапор України з підписами та побажаннями п’ятьох командирів та гаслом “Без бою немає слави”.

Довідка. Звання Герой України — державна нагорода України, найвищий ступінь відзнаки в Україні, що надається громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення. Героєві України вручається орден “Золота Зірка” за здійснення визначного геройського вчинку або орден Держави — за надзвичайні трудові досягнення.