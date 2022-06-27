Про це повідомило Командування об’єднаних сил ЗСУ у Facebook.

Під час оборони Маріуполя Денис Прокопенко “відзначився ефективними діями з відбиття атак ворога”. На 86-й день кругової оборони міста, коли захисники утримували “Азовсталь”, командиру полку “Азов” надійшов наказ від найвищого військового керівництва про збереження життя та здоров’я військовослужбовців гарнізону. 20 травня вони припинили оборону міста, а першочергові вимоги про евакуацію цивільних, поранених та загиблих було виконано.

“Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання, ми постійно наголошували на трьох найважливіших для нас умовах: цивільні, поранені та загиблі”, – зауважив Прокопенко після отримання наказу.

Командувач ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав Героя України:

“Шановний Денисе Геннадійовичу! Від щирого серця вітаю Вас з Днем народження!

Майже три місяці Ви разом зі своїми бойовими побратимами мужньо захищали український Маріуполь від російських окупаційних військ.

Так само мужньо зараз Ви демонструєте всьому світові стійкість, патріотизм та незламність духу, перебуваючи у ворожому полоні.

Ні на хвилину ми не забуваємо про Вас і Ваших побратимів. Віримо, що стіни впадуть! Віримо у Вашу свободу і боремось за неї!

У цей день бажаю Вам здоров’я, витримки та скорішого повернення до рідної домівки!

Слава Україні! Разом переможемо!”