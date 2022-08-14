Дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка Катерина заявила, що її чоловіка вивезли до Росії. Державні структури остаточно не підтверджують інформації.

Про це повідомили в інтерв’ю “Суспільному”.

Катерина Прокопенко зазначила, що дізналася про місцеперебування “Редиса” через російські ЗМІ. Проте через те, що інформацію не надають офіційно їй “важко щось підтвердити”.

“Я розумію, Росія зараз командний склад сховала, інших солдат і офіцерів ховає та не розголошує, де вони перебувають. Чекаємо, що буде далі”, — сказала дружина командира.

Вона додала, що “Червоний Хрест” має надавати інформацію про місцеперебування Дениса Прокопенка. Проте комунікації з московським філіалом немає. Тому вона вважає, що “є, можливо, певний договірняк з тією ж владою в Росії, щоб не видавати інформацію про місцезнаходження”.

Катерина Прокопенко розповіла про випадки, коли “Червоний Хрест” дзвонив рідним, повідомляв, що їхні сини перебувають в Оленівці чи Новоазовську. Відповідей стосовно харчування, здоров’я, умов утримання, тортур чи медобслуговування представники міжнародної організації не надавали, хоча вони мали б це зробити.

“Чому в Оленівці не було представників, які б побачили, що по списках у бараках відсутні ці люди, які переміщені у той страшенний барак? Чому вони не слідкували, що там на окраїні Оленівки викопують ями під могили? Щоб перевірити списки загиблих та поранених в Оленівці, які надала Росія, необхідно, щоб приїхала якась незалежна експертна сторона, якої немає. Як ми думали, вона повинна виходити з “Червоного Хреста” або ООН, але її немає, тому значить немає віри у ці списки”, — заявила Прокопенко.

Вона додала, що представників “Червоного Хреста” бачили лише на виході із “Азовсталі”.