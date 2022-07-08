З 2014 року та початку бойових дій в Україні діє Медичний добровольчий батальйон “Госпітальєри”, що займається наданням першої медичної допомоги та евакуацією поранених воїнів з фронту. За 8 років війни на Донбасі парамедики батальйону на передовій врятували понад 3000 поранених, а з моменту повномасштабного вторгнення до початку липня екіпажі врятували ще понад 2200 життів.

У день восьмиріччя організації Яна Зінкевич – командирка “Госпітальєрів” на своїй сторінці у Facebook звернулась до українців по допомогу.

Вона наголосила, що “Госпітальєри” зараз потребують допомоги – для забезпечення його діяльності необхідно зібрати 15 млн гривень. Кожні навіть 5 чи 10 гривень допоможуть врятувати чиєсь життя:

“… Сьогодні нашому Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри • Hospitallers Paramedics виповнилось 8 років. Багаторічна робота наших добровольців, надання допомоги понад 5 тис. поранених, це заслуга кожного з нашої команди. Пишаюсь бути командиром кожного. І вже будую плани, що ми будем робити після перемоги, – пише Яна Зінкевич. – Заодно прошу приєднатись до збору 15 млн гривень для нашого батальйону та забезпечення його діяльності. Завдяки пожертвам навіть 5 чи 10 гривень нам вдається рятувати життя щодня вже стільки років”.

Яни Зінкевич поєднує діяльність у батальйоні з роботою секретарем комітету охорони здоров‘я нації у Верховній Раді, є народною депутаткою України та відзначена нагородами “Народний Герой України”, орденом “За заслуги” III ст. та памʼятним знаком “За воїнську доблесть”.

Для порятунку життів наших захисників “Госпітальєри” потребують не тільки фінансової допомоги, а й великого переліку медикаментів та розхідників. Найбільша потреба наразі існує в джгутах-турнікетах – сучасних високоефективних засобах для зупинки кровотечі, адже при пораненні це важливо зробити у перші 30 секунд. Щодня є необхідність у десятках, а іноді й сотнях турнікетів, то ж команда батальйону звертається до благодійників по допомогу у придбанні засобів.

Реквізити для допомоги розміщені на сторінці Яни Зінкевич.

Довідка: “Госпітальєри” – добровольча організація парамедиків, члени якої – це волонтери, які не отримують грошового забезпечення. Батальйон не отримує підтримки від держави та своєю діяльністю завдячує виключно людям, які долучені до роботи організації та благодійним внескам, які надходять.