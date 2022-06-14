Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Колишній офіцер керує судном, яке б’є крилатими ракетами по теренах України. Його військова частина дислокувалася в окупованому Криму, а також чоловік є колишнім капітаном 2 рангу.

У 2014 році він зрадив присязі та залишився у тимчасово захопленій російськими окупантами частині Криму. Чоловік відмовився передислоковуватися до Миколаївської області.

Вінничанин присягнув збройним силам РФ. Протягом восьми років він продовжував службу в російському чорноморському флоті.

Дезертир повернувся до України разом з окупантами під час повномасштабного вторгнення. Під його командуванням здійснювалися запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі.

Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили колишньому українському військовому підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зазначимо, що з 23 травня окупанти стали посилювати своє становище новітнім російським кораблем “Адмірал Макаров”. Ризик завдання ракетних ударів з моря дотепер залишається високим.