Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Колишній офіцер керує судном, яке б’є крилатими ракетами по теренах України. Його військова частина дислокувалася в окупованому Криму, а також чоловік є колишнім капітаном 2 рангу.
У 2014 році він зрадив присязі та залишився у тимчасово захопленій російськими окупантами частині Криму. Чоловік відмовився передислоковуватися до Миколаївської області.
Вінничанин присягнув збройним силам РФ. Протягом восьми років він продовжував службу в російському чорноморському флоті.
Дезертир повернувся до України разом з окупантами під час повномасштабного вторгнення. Під його командуванням здійснювалися запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі.
Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили колишньому українському військовому підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Зазначимо, що з 23 травня окупанти стали посилювати своє становище новітнім російським кораблем “Адмірал Макаров”. Ризик завдання ракетних ударів з моря дотепер залишається високим.
- Нагадаємо, 2 червня зазначали, що масова загибель дельфінів викликала занепокоєння вчених, оскільки забруднення в результаті російського нападу на Україну може мати тривалий вплив на екосистеми регіону. За словами вчених, низькочастотний гідролокатор російських військових кораблів і підводних човнів безпосередньо заважає ехолокації дельфінів, залишаючи їх нездатними орієнтуватися.
- Російські військові можуть спробувати атакувати Одеську область. Ймовірним напрямком може бути атака з Чорного моря через Дунай.