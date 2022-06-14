Російським кораблем "Адмірал Макаров" командує колишній український офіцер із Вінниці. Військовому, який зрадив Україну в 2014 році, оголошено про підозру в держзраді.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Колишній офіцер керує судном, яке б’є крилатими ракетами по теренах України. Його військова частина дислокувалася в окупованому Криму, а також чоловік є колишнім капітаном 2 рангу.

У 2014 році він зрадив присязі та залишився у тимчасово захопленій російськими окупантами частині Криму. Чоловік відмовився передислоковуватися до Миколаївської області.

Вінничанин присягнув збройним силам РФ. Протягом восьми років він продовжував службу в російському чорноморському флоті.

Дезертир повернувся до України разом з окупантами під час повномасштабного вторгнення. Під його командуванням здійснювалися запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі.