Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.
Керівник ОПУ особисто поговорив зі звільненими з полону командирами, які перебувають у Туреччині. За його словами, він дізнався про самопочуття героїв.
“Настрій у всіх бойовий. Хлопці проходять медичні огляди, йде ретельна перевірка їх стану”, — Андрій Єрмак.
Було проведено поглиблений огляд терапевтом та хірургом. Також він отримав фото звільнених командирів. Його передав депутат Рустем Умєров, який за дорученням президента Володимира Зеленського приїхав до Туреччини.
“Рустем перевірив умови, у яких перебувають наші хлопці. Він також координує свою роботу з усіма органами, відповідальними за безпеку наших громадян”, — заявив він.
Андрію Єрмаку передали, що у командирів комфортні умови проживання. Він наголосив, що важливо, аби українські герої мали все, що їм необхідно. Він попросив депутата ретельно проконтролювати, аби це реалізовувалося.
” Скоро вони зможуть побачитись зі своїми родинами”, — додав Єрмак.
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