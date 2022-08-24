Командири військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну, оминаючи міністерство оборони (МО) Росії та начальника генерального штабу Валерія Герасимова в системі командування.

Про це інформує Інститут ведення війни (ISW), посилаючись на “неперевірені джерела”.

Незалежне російське видання “Важные истории” або iStories процитував неназвані джерела в російському генштабі, заявивши, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу втратив довіру Путіна після початкової фази повномасштабного вторгнення в Україну, яка провалилася, попри запевнення Шойгу про швидку перемогу.

Джерела стверджували, що тепер Путін обходить Шойгу і взаємодіє безпосередньо з командувачем ЦВО Олександром Лапіним, який курує «центральне» угруповання військ в Україні, і командувачем Повітряно-космічних сил Росії Сергієм Суровікіним, який командує “Південним” угрупованням військ.

“ISW не може незалежно перевірити достовірність цього звіту, але якщо звіт правдивий, це свідчить про те, що Путін також обходить Герасимова”, – повідомили в Інституті ведення війни.