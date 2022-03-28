Heineken, друга за потужністю компанія з виробництва пива у світі, заявила, що припинить свою діяльність у Росії.

Про це інформує пресслужба Heineken.

Такий крок обійдеться голландській пивоварні в 400 мільйонів євро (334 мільйони фунтів стерлінгів).

“Ми прийшли до висновку, що право власності Heineken на бізнес у Росії більше не є стійким і життєздатним у нинішніх умовах. У результаті ми вирішили покинути Росію”, – йдеться у заяві компанії.

У заяві також йдеться, що представники компанії “шоковані та глибоко засмучені” від того, як продовжує розгортатися та посилюватися війна в Україні.

У Heineken заявили, що компанія передасть свій російський бізнес новому власнику, додавши, що не отримає прибутку від будь-якої передачі права власності.

1800 російських співробітників компанії отримуватимуть зарплату до кінця 2022 року.

Представники Heineken раніше заявляли, що компанія лише зупиняє нові інвестиції та експорт до Росії. Це останнє оголошення робить Heineken першою міжнародною пивоварною компанією, яка покине країну, і, ймовірно, посилить тиск на датського конкурента Carlsberg, який володіє найбільшим пивоварним заводом Росії – Балтикою.