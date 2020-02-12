Радник президента України Володимира Зеленського, відомий лікар-педіатр Євген Комаровський зізнався, що результати роботи глави держави викликають у нього величезний смуток.

Про це він розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, відео якого з’явилося на YouTube, повідомляють #Букви.

Так, на питання Гордона, які емоції викликають результати роботи Зеленського, Комаровський сказав, що йому дуже погано.

“Викликають величезний смуток, величезний смуток. Просто іноді хочеться ридати і все. Мені погано, мені дуже погано”, – сказав Комаровський.

Він зазначив, що Зеленському дуже важко бути президентом, але це не повинно впливати на те, що він обіцяв своїм виборцям.

“Зеленському дуже важко, але той факт, що йому важко, не дає йому підстав не звертати уваги на тих людей, які від нього абсолютно певного хотіли і чекали”, – підкреслив Комаровський.

Нагадаємо, що напередодні другого туру президентських виборів в квітні 2019 го тоді ще кандидат Володимир Зеленський представив в програмі “Право на владу” свою команду. Радником з медицини в ній став Євген Комаровський.

Пізніше стали з’являтися чутки, що педіатр стане новим главою МОЗ, але Комаровський вибув з політичного процесу.