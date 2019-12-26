Про це він заявив у своєму відео, опублікованому в YouTube.

“Класна новина – справила на мене враження. Але це хороша новина, дуже хороша. Виявилося, що жителі України знаходяться в лідерах за кількістю відвідувань головного порносайту – PornHub. Вони навіть, не набагато, але обігнали росіян. Ніж дивитися новини по телевізору, дивіться краще PornHub – це набагато краще для вашого здоров’я. Взагалі, цікавтеся не тільки політикою – здоровіше будете”, – сказав Комаровський.

Раніше повідомлялося, що Україна знову опинилася на 16 місці щодо кількості переглядів на сайті Pornhub за підсумками року, перегнавши Таїланд, Росію, Аргентину та Швецію