Педіатру і телеведучому Євгену Комаровському довіряють втроє більше українців, ніж міністру охорони здоров'я України Максиму Степанову.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”.

Соціологи запитували в українців, наскільки вони довіряють тим чи іншим представникам медичної галузі.

У результаті виявилося, що голові МОЗ Максиму Степанову довіряють лише 19% респондентів. Недовіру міністру висловили 34% опитаних, а 37% заявили, що “не знають такого”.

Щодо колишніх міністрів охорони здоров’я України, то Уляні Супрун довіряють 15% респондентів, не довіряють – 67%, не знають її – 12%.

Колишніх міністрів Іллю Ємця і Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних. Ємцю висловили довіру 10% респондентів, а Скалецькій – 8%.

Водночас 66% опитаних висловили довіру педіатру і телеведучому Євгену Комаровському (не довіряють – 20%, не знають його – 11%).

Головному державному санітарному лікарю України Віктору Ляшку довіряють 32% опитаних, не довіряють – 39%, не знають його – 20%.

Інфекціоністу Ользі Голубовській довіряють 20% респондентів, не довіряють – 11%, а не знають її – 64%.

Голові парламентського комітету з питань здоров’я нації та медичної допомоги Михайлу Радуцькому довіряють лише 8% респондентів, не довіряють – 26%, не знають його – 60%.

Директору Центру громадського здоров’я Ігорю Кузіну довіряють 8% опитаних, не довіряють – 12%, не знають його – 77%.

Що стосується ключових інститутів у сфері медицини, то респонденти найбільше довіряють Всесвітній організації охорони здоров’я (47%). Не довіряють ВООЗ 32% опитаних.

Міністерству охорони здоров’я України довіряють 33% респондентів, не довіряють – 54%.

Національній службі здоров’я довіряють 24%, не довіряють – 40%, нічого не знають про її діяльність – 29%.

Центру громадського здоров’я довіряють 21% респондентів, не довіряють – 38%, нічого не знають про його діяльність – 34%.

Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування довіряють 15% опитаних, не довіряють – 54%, нічого не знають про його діяльність – 24%.

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Терміни проведення: 27 листопада – 1 грудня 2020 року.